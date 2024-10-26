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Синоптики прогнозують по Харкову сиру та прохолодну погоду на 26 жовтня

Синоптики прогнозують по Харкову сиру та прохолодну погоду на 26 жовтня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12°.

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

В першій половині дня місцями туман, видимість 200 – 500 м.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 8 – 13°.

Агентство Телевидения Новости

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