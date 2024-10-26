У Харкові в неділю трамваї №3 та 27 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв на вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Москалівської до пров. Рибасівського, буде припинений з 9:00 до 16:00 27 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.У цей період трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – вул. Залютинська – розворотне коло «Залютине»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27 (частина 2): розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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