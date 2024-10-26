17 разів окупанти атакували біля Куп’янська, на Харківському напрямку – ЗСУ відбили чотири атаки

Оперативна інформація станом на 8:00 26.09.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 штурмів противником наших позицій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Основні зусилля докладав у районах Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три атаки в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки.

Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, один удар по артилерійських системах.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 45 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, 56 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 95 автомобілів, шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

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Агентство Телевидения Новости