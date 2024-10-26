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Нова програма підтримки населення – по 1000 грн на кожного українця

Нова програма підтримки населення – по 1000 грн на кожного українця

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів запровадити з 1 грудня нову програму, відповідно до якої кожен українець отримає 1000 гривень.

Про це повідомляє УНІАН.

У вечірньому зверненні до українців він сказав, що це стане є-підтримкою для дорослих та дітей.

За його словами, гроші можна буде витратити на оплату українських товарів, комунальних послуг, квитків «Укрзалізниці», українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг:

«Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», – зазначив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

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