Ізраїль вночі атакував Іран: вибухи прогриміли у Тегерані

Армія оборони Ізраїлю у ніч проти суботи, 26 жовтня, завдала давно анонсованих ударів помсти по Ірану.

Як пише Кореспондент із посиланням на ЦАХАЛ, були атаковані військові цілі.

«У відповідь на місяці безперервних атак режиму в Ірані проти Держави Ізраїль – саме зараз Армія оборони Ізраїлю завдає точкових ударів по військових цілях в Ірані», – йдеться у повідомленні.

У своїй заяві Армія оборони Ізраїлю звинувачує Іран у «безперервних атаках», які тривають місяцями, а також у підтримці угрупувань, які часто обстрілюють територію Ізраїлю.

«Як і будь-яка інша суверенна країна у світі, Держава Ізраїль має право та обов’язок відповісти. Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані», – заявляє ЦАХАЛ.

Перед цим іранські ЗМІ повідомляли про вибухи у Тегерані.

NBC News з посиланням на двох високопоставлених арабських чиновників повідомляє, що удар Ізраїлю по Тегерану був, ймовірно, завданий по казармах і складах зброї.

Агентство Телевидения Новости