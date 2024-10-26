У ніч з суботи на неділю Україна перейде на зимовий час
У ніч з 26 на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
О 4:00 27 жовтня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад – на 3:00.
Нагадаємо, що 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про обчислення часу в Україні», який скасовує сезонне переведення годинників. У разі підписання закону Президентом він набере чинності з 1 січня 2025 року.
Це означатиме, що навесні годинники на літній час більше не переводитимуть. Тим часом за даними деяких ЗМІ, Володимир Зеленський не планує підписувати цей закон.