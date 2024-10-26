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У ніч з суботи на неділю Україна перейде на зимовий час

У ніч з суботи на неділю Україна перейде на зимовий час

У ніч з 26 на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

О 4:00 27 жовтня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад – на 3:00.

Нагадаємо, що 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про обчислення часу в Україні», який скасовує сезонне переведення годинників. У разі підписання закону Президентом він набере чинності з 1 січня 2025 року.

Це означатиме, що навесні годинники на літній час більше не переводитимуть. Тим часом за даними деяких ЗМІ, Володимир Зеленський не планує підписувати цей закон.

Агентство Телевидения Новости

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