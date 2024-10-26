Зірвав з жінки золотий ланцюжок та втік: у Харкові затримали грабіжника

Зловмисник, який тільки звільнився з місць позбавлення волі за скоєння аналогічного злочину, зірвав з шиї жінки золоті прикраси та втік. Його затримали за кілька годин.

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомляє поліція Харківської області.

25 жовтня о 10:15 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від 68-річної потерпілої про те, що невідомий чоловік наніс тілесні ушкодження її чоловіку та зірвав з її шиї золотий ланцюжок. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що між чоловіком потерпілої та незнайомцем на вулиці виникла сварка. Жінка вийшла з будинку та намагалася вгамувати чоловіка. У цей час він зірвав з її шиї золотий ланцюжок з підвісками та втік.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники відділу поліції встановили особу нападника. Ним виявився неодноразово судимий 30-річний мешканець Краснокутського району.

24 жовтня він тільки звільнився з місць позбавлення волі за скоєння аналогічного злочину. Поліцейські вилучили речовий доказ – ланцюжок з хрестиком та ладанкою.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости