Цієї ночі над Україною було збито 44 «шахеди»

У ніч на 26 жовтня 2024 року (із 19.00 25 жовтня) противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл.– рф.);2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. –рф.);91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. Є загиблі серед цивільного населення, повідомили у Повітряних силах.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости