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В Україні частково відновили бронювання від мобілізації

В Україні частково відновили бронювання від мобілізації

В Україні частково відновили бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба уряду в суботу, 26 жовтня, пише Кореспондент.

«Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що це рішення забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.

«Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань», – підкреслили в уряді.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер.

«На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки», – резюмували в Кабміні.

Агентство Телевидения Новости

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