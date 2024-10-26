Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 101

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину

Близько 2:00 загарбники вдарили по місту Куп’янськ.

Попередньо, здійснили обстріл з міномета, повідомляють в ХОВА.

Внаслідок влучань, пошкоджено будинок. Поранених серед цивільного населення не було.

Об 10:40 окупанти завдали удару по селу Загризове Ізюмського району. У результаті влучань, зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих не було.

Близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району.

Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок. Усі профільні служби працюють на місці події, триває розбір завалів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 