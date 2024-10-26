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Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину
Близько 2:00 загарбники вдарили по місту Куп’янськ.
Попередньо, здійснили обстріл з міномета, повідомляють в ХОВА.
Внаслідок влучань, пошкоджено будинок. Поранених серед цивільного населення не було.
Об 10:40 окупанти завдали удару по селу Загризове Ізюмського району. У результаті влучань, зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих не було.
Близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району.
Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок. Усі профільні служби працюють на місці події, триває розбір завалів.