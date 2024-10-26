У Харкові парубок відлупцював власну матір: поліція відкрила кримінальне провадження

19-річний молодик під час сварки лаявся і завдав жінці тілесні ушкодження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

23 жовтня мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 2 виїхала за фактом повідомлення про вчинення домашнього насильства.

48-річна заявниця повідомила, що її син вчинив сварку, поводив себе агресивно, нецензурно лаявся та спричинив тілесні ушкодження.

Працівники сектору протидії домашньому насильству щодо 19-річного кривдника зібрали матеріал, який внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Агентство Телевидения Новости