Обстріл Харківщини: окупанти вдарили по селищу Рогань з РСЗВ «Ураган»

За процесуального керівництва Чугуївської та Харківської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 26 жовтня близько 11:45 зс рф завдали ракетний удар по приватному житловому сектору у с. Радькове Чугуївського району. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 55-річного чоловіка. Також 84-річний мешканець зазнав гострої реакції на стрес.

Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами С-300.

Крім того, сьогодні вдень війська рф вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучання у відкриту місцевість. Без постраждалих.

За попередніми даними, обстріл був здійснений касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости