На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень, на Куп’янському – вісім

Оперативна інформація станом на 16.00 26.10.2024 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 90, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За наявною інформацією на даний час, ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області, застосувавши 29 КАБ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Наші війська відбили чотири атаки росіян у районах Вовчанська та Стариці. Ще три боєзіткнення поблизу Стариці досі тривають.

П’ять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Першотравневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки та Кіндрашівки точиться ще три боєзіткнення. Ворог активно застосовує авіацію. Зазнали ударів КАБами Піщане, Глушківка, Загризове, також Берестове опинилось під ударами некерованих авіаційних ракет.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакує в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Серебрянки та Григорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ поблизу Щербинівки. На даний час три атаки вже відбито.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 20 спроби штурму українських позицій, 12 атак нашими захисниками вже відбито. Окупанти скинули авіабомбу в районі Мирнограду.

Агентство Телевидения Новости