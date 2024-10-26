Висновки про стан здоров’я з цивільних медзакладів миттєво потрапляти до Міноборони

У Міноборони вже підготували проєкт змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Судово-юридична газета.

«Ми хотіли б надати можливість і військовозобов’язаним, і військовослужбовцям, фактично всім користувачам системи військово-лікарської комісії, отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров’я.

Цей медичний висновок буде надіслано в цифровому форматі за кілька хвилин, іноді кілька секунд, у систему Міністерства оборони, і далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою матиме змогу ознайомитися з цим медичним набором даних і ухвалити своє адміністративне рішення», – пояснила заступниця міністра.

Таким чином, розповіла Черногоренко, «ми поділяємо медичний висновок на дві частини: на медичну, де може будь-який лікар, фахівець зробити цей висновок; і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міністерства оборони».

За її словами, реалізувати цю пропозицію технічно зможуть досить швидко.

Агентство Телевидения Новости