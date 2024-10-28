Сегодня 07:51
Просмотров: 110
Нічна масована атака на Харківщину: постраждала 21 людина, з них 5 дітей
Увечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області.
Про це повідомляє ДСНС України.
Загалом, за попередніми даними поранення отримала 21 людина, з них 5 дітей.
Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури.
У місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС оперативно ліквідовано.
У Холодногірському районі міста Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.