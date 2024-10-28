Нічна масована атака на Харківщину: постраждала 21 людина, з них 5 дітей

Увечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Загалом, за попередніми даними поранення отримала 21 людина, з них 5 дітей.

Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури.

У місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС оперативно ліквідовано.

У Холодногірському районі міста Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.

Агентство Телевидения Новости