Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:51
Просмотров: 110

Нічна масована атака на Харківщину: постраждала 21 людина, з них 5 дітей

Нічна масована атака на Харківщину: постраждала 21 людина, з них 5 дітей

Увечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Загалом, за попередніми даними поранення отримала 21 людина, з них 5 дітей.

Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури.

У місті Чугуїв трапилась пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС оперативно ліквідовано.

У Холодногірському районі міста Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 