В Афганістані офіційно заборонили жінкам розмовляти з іншими жінками

Талібан заборонив жінкам розмовляти з іншими жінками.

Про нову заборону оголосив міністр доброчесності талібів Халід Ханафі, повідомляє Кореспондент із посиланням на BILD.

За його словами, заборона стосується дорослих жінок.

«Жінкам забороняється дозволяти іншим дорослим жінкам чути свої голоси. Тому тепер жінки мають утриматися навіть від читання Корану вголос у присутності інших жінок», – заявив він.

У BILD нагадали, що після того, як до влади в Афганістані прийшли таліби в серпні 2021 року, жінкам заборонили здобувати освіту, подорожувати без чоловіка та розмовляти на публіці, особливо з чоловіками.

Також вони не можуть відвідувати парки, купатися та займатися будь-яким видом спорту. Їм також заборонено ходити до салонів краси, а закон про викорінення насильства щодо жінок було скасовано.

«Жінок часто публічно б’ють і саджають до в’язниці за «неісламську поведінку» – під це «звинувачення» може потрапити що завгодно», – додали у виданні.

Агентство Телевидения Новости