За добу на Харківщині ЗСУ відбили 24 атаки окупантів

Оперативна інформація станом на 8:00 28.10.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося чотири ворожих штурми позицій українських захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

Ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

Вчора авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника, уразили один пункт управління та одну артилерійську систему.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1680 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 40 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 68 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 100 одиниць автомобільної та 14 одиниць спеціальної техніки окупантів, а також одну важку вогнеметну систему.

Агентство Телевидения Новости