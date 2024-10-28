КАБи по Харкову та РСЗВ «Торнадо-С» по Чугуєву: прокурори задокументували наслідки (фото)

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 жовтня орієнтовно о 20:30 російська армія завдала авіаційних ударів по Харкову.

У Салтівському районі зафіксовано влучання у відкриту земельну ділянку на території приватного домоволодіння. Двоє чоловіків віком 63 та 77 років і 76-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес. Також пошкоджено готель, господарчі споруди, житлові будинки.

У Шевченківському районі ворог теж вдарив по приватній житловій забудові. 51-річний чоловік та 76-річна жінка отримали поранення. Ще одна жінка 62 років зазнала гострої реакції на стрес.

28 жовтня близько 2:10 зс рф завдали авіаудар по Холодногірському району Харкова. Авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерховий житловий будинок: пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхом. Постраждали 7 людей, серед яких 16-річна дівчина.

За попередніми даними, удари по Харкову були завдані ФАБ-250 з УМПК з н. п. строїтель бєлгородської області рф.

Також 28 жовтня приблизно о 3:15 російські військові обстріляли Чугуїв. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Постраждали 8 людей, серед них четверо хлопчиків 1, 6, 10 та 12 років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес. Попередньо, удар по місту був завданий з РСЗВ «Торнадо-С».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости