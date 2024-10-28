У Харкові комунальники усувають наслідки нічної атаки: 56 пошкоджених будівель

У Харкові обстежують будинки після нічних обстрілів.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Станом на 9:00 виявлено 56 пошкоджених будівель, де було вибито понад 710 вікон у квартирах та 175 – у місцях загального користування.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківжитлобуд», КП «Харківблагоустрій» та інших комунальних підприємств усувають наслідки ворожих атак.

Зокрема, комунальники вже закрили понад 70 вікон.

Агентство Телевидения Новости