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У Харкові комунальники усувають наслідки нічної атаки: 56 пошкоджених будівель
У Харкові обстежують будинки після нічних обстрілів.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Станом на 9:00 виявлено 56 пошкоджених будівель, де було вибито понад 710 вікон у квартирах та 175 – у місцях загального користування.
Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківжитлобуд», КП «Харківблагоустрій» та інших комунальних підприємств усувають наслідки ворожих атак.
Зокрема, комунальники вже закрили понад 70 вікон.