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На Харківщині чоловік придбав наркотики через Інтернет, йому повідомлено про підозру

На Харківщині чоловік придбав наркотики через Інтернет, йому повідомлено про підозру

На Ізюмщині місцевий житель в соціальній мережі замовив наркотичний засіб та отримав його у поштоматі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Експертиза показала, що це психотропна речовина PVP.

Співробітники дізнання Ізюмського районного управління поліції завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Агентство Телевидения Новости

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