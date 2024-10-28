Цієї ночі над Україною було збито 66 «шахедів» зі 100

У ніч на 28 жовтня 2024 року (із 19:00 27 жовтня) противник застосував 100 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку рф та Білорусі. На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України, – кажуть у повітряних силах.

Бойова робота триває. Інформація уточнюється та оновлюється, – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости