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На Харківщині закрито рух по автодорозі загального користування біля села Гракове

На Харківщині закрито рух по автодорозі загального користування біля села Гракове

З метою запобігання надзвичайної ситуації закрито pyx для всіх транспортних засобів та пішоходів через шляхопровід на км 554+378 (через залізничну колію біля села Гракове) по автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Об’їзд здійснюється дорогою загального користування державного значения Н-26 Чугуїв-Мілове та дорогами місцевого значення С-212601 під’їзд до селища Чкаловське, села Гаврилівка, С-212604 під’їзд до селища Чкаловське.

Про відкриття зазначеної ділянки через шляхопровід для pyxy автомобільного транспорту буде повідомлено додатково.

Агентство Телевидения Новости

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