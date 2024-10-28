Підпалив автомобіль військовослужбовця у Харкові: чоловік постане перед судом

Прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного громадянина за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2024 року мешканець села Ударне Харківського району через Телеграм-канал знайшов «роботу», що стосувалась підпалу авто українських військових.

Замовник оголосив ціну в розмірі 40 тис. гривень за підпал одного автомобіля, на що фігурант погодився.

Надалі обвинувачений приїхав до Харкова та заселився до готелю.

26 липня 2024 року в нічний час доби, перебуваючи на вул. Чоботарській в Холодногірському районі Харкова, він підпалив автомобіль «Land Rover Range Rover», що належить українському військовослужбовцю.

Зловмисник за допомогою пляшки з легкозаймистою сумішшю, яку приготував заздалегідь, підпалив транспортний засіб. Як наслідок — автомобіль вигорів вщент. «Процес» фігурант фільмував на власний телефон.

Правоохоронці оперативно затримали молодика в порядку ст. 208 КПК України. Гроші у сумі 40 тис. грн за підпал авто він отримав.

За попередніми даними, Телеграм-канали, де розміщуються подібні оголошення, контролюються російськими спецслужбами.

Обвинуваченого судитимуть у Ленінському районному суді Харкова. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости