Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

У ВР зареєстровано президентський законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації.

Йдеться про відповідні законопроєкт №№12151 та 12152, тексти яких опубліковано на сайті парламенту, повідомляє УНІАН.

Так, законопроєкт №12151 передбачається продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 10 листопада строком на 90 діб.

Журналісти зазначили, що законопроєкт №12152 передбачається продовжити з 10 листопада термін проведення загальної мобілізації на 90 діб.

Таким чином, як випливає із законопроєкту, обидва ці терміни пропонується продовжити до 7 лютого 2025 року.

Агентство Телевидения Новости