До двох років позбавлення волі загрожує чоловіку на Харківщині за домашнє насильство

Протягом року правоохоронці неодноразово реагували на звернення 38-річної жительки Красноградської громади щодо неправомірних дій 37-річного колишнього чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Кривдник зловживав алкоголем та регулярно нецензурно висловлювався на адресу жінки, погрожував їй фізичною розправою.

За вчинення правопорушення слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України та повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні протиправного діяння. За санкцією статті кривднику загрожує до двох років позбавлення волі.

У поліції закликають громадян не замовчувати випадки домашнього насильства.

Якщо ви потерпаєте від насильства у родині або вам відома інформація про особу, відносно якої вчиняється насильство, зателефонуйте за номером 102, або зверніться до найближчого відділку поліції, нагадують у поліції.

Агентство Телевидения Новости