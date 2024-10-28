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У Харкові судитимуть співробітника магазину: передавав ворогу дані про розташування ЗСУ

У Харкові судитимуть співробітника магазину: передавав ворогу дані про розташування ЗСУ

З травня 2024 року харківʼянин, який працює водієм однієї з мереж продуктових магазинів, збирав інформацію про місця розташування українських захисників та військової техніки на території міста.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Щоб відвести від себе підозри, чоловік «працював» за сумісництвом – пересувався на службовому авто, нібито виконуючи свою роботу, а насправді приховано фіксував місця дислокації Сил оборони», – розповіли в прокуратурі.

Зібрані дані чоловік передавав через месенджер своєму співрозмовнику з рф.

Правоохоронці викрили коригувальника. За клопотанням сторони обвинувачення харківʼянину було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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