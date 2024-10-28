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У Харкові після обстрілу сотні будинків залишилися без світла

У Харкові після обстрілу сотні будинків залишилися без світла

Харківські енергетики повернули світло споживачам, які були знеструмлені через обстріл Шевченківського та Салтівського районів увечері 27 жовтня.

Про це повідомили в Фахівці АТ «Харківобленерго».

У Шевченківському районі уламками було обірвано мережеві дроти ПЛ 0,4 кВ, пошкоджено відгалуження до житлових будинків, а також електроопори.

“Проведено аварійно-відновлювальні роботи та забезпечено електроживлення всіх 260 приватних будинків, які залишилися без світла через обстріл. Точкові знеструмлення через пошкодження приладів обліку будуть усунені найближчим часом”, – сказав начальник Північного РЕМ Ігор Диряєв.

Унаслідок удару по Салтівському районі було пошкоджено повітряну лінію 0,4 кВ.

«Було знеструмлено 5 одноповерхових, 10 двоповерхових та один триповерховий будинки. Без світла залишилися 57 споживачів. Наразі усі вони заживлені», – повідомив начальник Салтівського РЕМ Євген Бутков.

Агентство Телевидения Новости

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