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У харківському будинку, пошкодженому прямим влучанням авіабомби, розбирають завали

У харківському будинку, пошкодженому прямим влучанням авіабомби, розбирають завали

У Харкові тривають відновлювальні роботи після російських обстрілів 27 та 28 жовтня. За ніч було пошкоджено близько ста будинків – це близько тисячі вибитих вікон.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, головне завдання – закрити контури будівель, зважаючи на погодні умови. Наступним кроком буде ремонт дахів.

Окрема увага – дев’ятиповерхівці в Холодногірському районі, куди було пряме влучання авіабомби. Там паралельно з закриттям вікон триває розбирання завалів та ремонт інженерних мереж. До кінця дня планується повернути мешканцям усі комунальні послуги.

«У кожному районі розгорнуті мобільні ЦНАПи для допомоги з реєстрацією на програму компенсацій «єВідновлення». Поки що ж, за бажання, потерпілі мають змогу безкоштовно проживати в міських гуртожитках. Також працюємо над тим, щоб люди могли отримати прямі грошові виплати від міжнародних фондів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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