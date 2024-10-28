Ідентифіковано трьох окупантів, які закатували до смерті жителя Ізюма на Харківщині

Під час окупації міста Ізюм Харківської області військовослужбовець ВЧ №61899 27-ої окремої мотострілкової бригади та двоє бойовиків «ЛНР» знущались над цивільним населенням. Одна з жертв внаслідок катувань померла.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У травні 2022 року воєнні злочинці затримали 57-річного ізюмчанина за проукраїнську позицію. Окупанти приїхали на двох автомобілях до його помешкання. Вони силою затягнули чоловіка до авто, звʼязавши руки та вдягнувши мішок на голову, і відвезли до катівні.

Фігуранти били затриманого, катували, намагаючись отримати інформацію про відомі йому місця дислокації ЗСУ та техніки. Від нанесених ударів чоловік помер.

Місцеві мешканці поховали його під номером 311 на місці масового захоронення в Ізюмі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом окупантам у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Агентство Телевидения Новости