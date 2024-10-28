На Харківщині поліція розшукала 15-річну дівчину

Поліцейські Харківщини розшукали та повернули додому неповнолітню. Дівчина пішла з прийомної родини до свого старшого брата.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До поліції звернулась місцева жителька селища Краснокутськ. Жінка повідомила про те, що її 15-річна названа донька пішла з дому та її місцеперебування не відомо. Конфліктів в родині не було.

На пошуки зниклої дитини був орієнтований особовий склад сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. Поліцейські встановили коло знайомих та перевірили місця її ймовірної появи.

Як з’ясувалося, дівчина вирішила піти в село Качалівка до свого старшого брата, де її знайшли правоохоронці.

Дівчину повернули додому. З родиною та розшуканою дитиною працівники поліції провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости