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На Харківщині поліція розшукала 15-річну дівчину

На Харківщині поліція розшукала 15-річну дівчину

Поліцейські Харківщини розшукали та повернули додому неповнолітню. Дівчина пішла з прийомної родини до свого старшого брата.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До поліції звернулась місцева жителька селища Краснокутськ. Жінка повідомила про те, що її 15-річна названа донька пішла з дому та її місцеперебування не відомо. Конфліктів в родині не було.

На пошуки зниклої дитини був орієнтований особовий склад сектору поліцейської діяльності  № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. Поліцейські встановили коло знайомих та перевірили місця її ймовірної появи. 

Як з’ясувалося, дівчина вирішила піти в село Качалівка до свого старшого брата, де її знайшли правоохоронці.

Дівчину повернули додому. З родиною та розшуканою дитиною працівники поліції провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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