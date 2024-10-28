Судитимуть жительку Харківщини, яка бажала смерті українським захисникам

У місті Люботин Харківської області 37-річна місцева жителька активно просувала прокремлівські наративи в інтернеті. Жінка систематично розповсюджувала коментарі в одній з проросійських груп у месенджері Telegram.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Так, фігурантка писала, що росія повинна вдарити ракетами по будівлях державних органів влади в Україні. Крім того, вона вказувала наступне: «Харьков рано или поздно будет под рф».

Проте більшість її коментарів стосувались саме українських захисників. Жінка систематично принижувала Сили оборони, бажаючи їм смерті.

І на цьому вона не зупинилась. Коментаторка встигла звинуватити харківську владу в поширенні інформації про замінування одного з місцевих кладовищ. На її думку, це фейк. Вона написала, що посадовці не хочуть, щоб харківʼяни побачили «палки с тряпками» — саме такими цинічними та принизливими словами описала шанувальниця «русского мира» могили українських бійців.

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Її судитимуть у Люботинському міському суді Харківської області.

Жінці максимально загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости