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Купив за п’ять тис. грн: у Харкові копи вилучили у водія підроблене посвідчення

Купив за п’ять тис. грн: у Харкові копи вилучили у водія підроблене посвідчення

Уночі 28 жовтня під час патрулювання в районі провулка Банний у Харкові патрульні зупинили автомобіль Ford. Чоловік, що керував автівкою, надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

У посвідченні водія були відсутні необхідні захисні елементи та був не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних, документ належить іншій людині, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.

Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ за 5 тисяч гривень.

Правоохоронці нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости

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