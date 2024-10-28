Купив за п’ять тис. грн: у Харкові копи вилучили у водія підроблене посвідчення
Уночі 28 жовтня під час патрулювання в районі провулка Банний у Харкові патрульні зупинили автомобіль Ford. Чоловік, що керував автівкою, надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
У посвідченні водія були відсутні необхідні захисні елементи та був не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних, документ належить іншій людині, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.
Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ за 5 тисяч гривень.
Правоохоронці нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.