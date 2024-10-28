У Раді пропонують спростити умови для накладення заочних штрафів від ТЦК на ухилянтів

Правоохоронний Комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроєкт про спрощення умов для накладення заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтів.

Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета».

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 25 жовтня рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт 12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за статтями 210 та 210-1 КУпАП, тобто, за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

По-перше, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу.

Так, у змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про «заочний штраф».

«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні», – зазначено у законопроекті.

Тобто, після повернення «Укрпоштою» неврученого виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.

Агентство Телевидения Новости