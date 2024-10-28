Хто з українців не отримає «тисячу Зеленського»

В Україні з 1 грудня можна буде отримати фінансову допомогу у розмірі 1000 гривень. Це не стосується українських біженців, які перебувають за кордоном – вони виплату отримати не зможуть.

Про це повідомляє видання РБК-Україна.

За прогнозами уряду, з огляду на попередні програми з підтримки населення в період COVID, до нової програми «єПідтримка» долучиться не більш як 15 мільйон українців.

«Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента», – йдеться в публікації.

Також відомо, що повністю юридично оформити програму виділення по 1000 гривень допомоги українцям, тобто ухвалити відповідне рішення Кабміну, планують до середини листопада. Це робиться для того, щоб у людей був час до 1 грудня оформити картки «Національного кешбеку».

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям, які почнуться вже від 1 грудня. Їх розмір становитиме 1000 гривень.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через «Дію».

Агентство Телевидения Новости