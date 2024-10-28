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Аварійно-рятувальні роботи у Харкові завершено: відео
У Харкові 28 жовтня станом на 17:30 завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби у Холодногірському районі.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок удару семеро людей дістали поранення, стались значні руйнування конструкцій житлової дев’ятиповерхівки на рівні восьмого, дев’ятого та технічного поверхів.
На місці працювали 24 рятувальники, шість одиниць аварійно-рятувальної та важкої інженерної техніки Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.