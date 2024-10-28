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«Національний кешбек»: на Харківщині до програми долучилися 70 компаній

«Національний кешбек»: на Харківщині до програми долучилися 70 компаній

Торговельні мережі Харківщини продовжують долучатися до держпрограми «Національний кешбек». Наразі кількість учасників-партнерів програми в регіоні зросла до 70.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Програма «Національний кешбек» – це потужний інструмент підтримки наших громадян і водночас дієвий спосіб розвивати економіку України. Беріть участь в цій програмі, підтримуйте вітчизняного товаровиробника», – зазначив Синєгубов. 

Загалом за вересень понад 640 тисяч українців вже отримали 37,2 млн грн кешбеку. Кошти можна витратити на: комунальні послуги, донати на ЗСУ, квитки в кіно чи театр, заняття спортом, репетиторство, рахунки в ресторанах.

«Щоб перевірити, чи нараховано вам кешбек, відкрийте застосунок Дія, перейдіть у розділ «Національний кешбек» і подивіться, чи кошти перейшли з «Накопичено» у «Виплачено», – йдеться в повідомленні.

Кешбек отримають ті, хто купував українські товари та накопичив більше ніж 2 гривні у вересні. Щоб отримати кешбек у листопаді, активувати картку можна зараз.


Агентство Телевидения Новости

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