28.10.2024 21:06
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Окупанти вдарили по центру Харкова: розпочалася пожежа (оновлено)
Сьогодні, 28 жовтня, близько 21:00, окупанти завдали ударів по Харкову. У місті було чутно три вибухи. Попередньо, росіяни застосували КАБи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
О 20:54 Повітряні сили попередили про пуск КАБів на Харківщині.
Як повідомив Терехов, зафіксоване влучання в центрі міста. Розпочалася пожежа.
Оновлено о 21:16. Терехов повідомив, що надійшла інформація по постраждалих. Дані уточнюються.