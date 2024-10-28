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28.10.2024 21:06
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Окупанти вдарили по центру Харкова: розпочалася пожежа (оновлено)

Окупанти вдарили по центру Харкова: розпочалася пожежа (оновлено)

Сьогодні, 28 жовтня, близько 21:00, окупанти завдали ударів по Харкову. У місті було чутно три вибухи. Попередньо, росіяни застосували КАБи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

О 20:54 Повітряні сили попередили про пуск КАБів на Харківщині.

Як повідомив Терехов, зафіксоване влучання в центрі міста. Розпочалася пожежа.

Оновлено о 21:16. Терехов повідомив, що надійшла інформація по постраждалих. Дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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