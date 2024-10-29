Затримано поплічників фсб, які готували диверсії на Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників фсб, які готували диверсії на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях. Зловмисники палили релейні шафи і намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На Харківщині затримано 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення і готувався до нового підпалу. Затриманий пішов на злочини, бо шукав швидкий заробіток на Телеграм-каналах.

На Одещині нейтралізовано угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці і готувало сходження потяга. Для вчинення диверсії фігуранти планували встановити на колії гальмівний стопор, який вони придбали через інтернет. Співробітники СБУ запобігли диверсії і затримали двох поплічників ворога «на гарячому», коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Дії фігурантів з Одеси додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Харківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Одеської та Лозівської окружних прокуратур.

Агентство Телевидения Новости