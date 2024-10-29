За спалене на замовлення рф обладнання Укрзалізниці підліток з Харківщини отримав 20 тисяч гривень

На Харківщині затримано неповнолітнього, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці. 17-річного жителя селища Близнюки Лозівського району, який навчається у місцевому ліцеї, завербували російські спецслужби.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Через месенджер Telegram на підлітка вийшов чоловік, який запропонував легкий заробіток. «Робота» стосувалась підпалу релейних шаф Укрзалізниці на території Лозівського району, на що фігурант погодився. За один підпал замовник оголосив суму в розмірі 20 тис. гривень.

Для підтвердження неповнолітній мав надіслати фото, що шафа знищена. За «роботу» він встиг отримати 20 тис. гривень.

Попередньо правоохоронці встановили, що 17-річного мешканця Лозівського району завербували російські спецслужби для дестабілізації ситуації у регіоні. Крім того, сам замовник періодично видаляв діалоги у месенджері.

Правоохоронці затримали неповнолітнього під час підпалу чергової релейної шафи. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 17-річному громадянину у диверсіях та замаху на них (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України).

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