До 10 років тюрми засудили жінку, яка наводила російські ракети на Харків

Інформаторку фсб, яка коригувала ракетні удари рф по Харківщині, засудили до 10 років ув’язнення. Улітку 2022 року зловмисниця навела російські ракети на місцевий завод енергетичної галузі України, на якому вона працювала.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Щоб скоригувати ворожу атаку, жінка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта і відправила фото агресору. Також за допомогою селфі російська інформаторка наводила повітряні атаки по позиціях українських військ, що обороняють Харків.

Для маскування злочинних дій фігурантка видаляла файли після кожного сеансу зв’язку з фсб, а також постійно змінювала мобільні телефони.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю, коли вона готувала нові координати для вогневого ураження. У жінки вилучено телефон, який вона використовувала для коригування повітряних ударів по регіону.

«Ворожа поплічниця потрапила у поле зору окупантів під час її поїздки до москви ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року на жінку дистанційно вийшов представник фсб і запропонував їй співпрацю», – повідомили в СБУ.

За матеріалами слідства Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Агентство Телевидения Новости