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Синєгубов заявив, що Держпром у Харкові має бути відновлений (фото, відео)

Синєгубов заявив, що Держпром у Харкові має бути відновлений (фото, відео)

У Харкові у пошкодженій будівлі Держпрому триває оперативний ремонт після обстрілу 28 жовтня – закривають вікна та відновлюють комунікації.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, будівлю Держпрому, яка перебуває на балансі Обласної ради, відновлюватимуть

«Маємо відновити історичну пам’ятку, Держпром – один із символів Харкова. Доповіли профільним міністерствам, Офісу Президента щодо прогнозованого кошторису. Будівля перебуває на балансі Обласної ради. Маємо комунікацію з ЮНЕСКО, філантропом Говардом Баффетом, який був вчора з нами на місці після обстрілу. Також працюємо над залученням коштів для відновлення з інших джерел, зокрема міжнародних партнерів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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