У Харкові заочно судитимуть бойовика «днр», який під час окупації зґвалтував жінку

Під час часткової окупації Харківської області загарбники залякували мирне населення, проводили фільтраційні заходи та обшуки у місцевих жителів. Встановлено, що один із рашистів побив та зґвалтував місцеву жительку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року фігурант увірвався на територію домоволодіння, де проживала молода жінка разом із родиною. Бойовик підійшов до неї, потерпіла, злякавшись, відійшла назад. Він схопив її та вдарив головою об стіну будинку.

«Чоловік змусив жінку сісти на лавку. Жінка продовжувала супротив, тому він знову вдарив її. Поваливши потерпілу на лавку, обвинувачений сказав, що у разі відмови її зґвалтують інші військовослужбовці, та з метою максимального залякування здійснив постріл з вогнепальної зброї біля її тіла. Надалі він почав зривати з жертви одяг, жінка кричала та просила відпустити, тому він втретє вдарив її головою об стіну та зґвалтував», – розповіли в прокуратурі.

Бойовик також додав, що у разі, якщо потерпіла комусь розповість про нього, він знайде її та вбʼє. Після цього фігурант пішов з будинку жінки.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 29-річного окупанта за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Харківському районному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости