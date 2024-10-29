На Харківщині відкривають нові офіси «Зроблено в Україні»

На території області працюють 3 офіси «Зроблено в Україні» у Харкові, Валках та Берестині.

В офісах «Зроблено в Україні» діючі та майбутні підприємці отримують актуальну інформацію про урядові програми та ініціативи з підтримки бізнесу, міжнародні та регіональні програми, якими можна скористатися одночасно. При цьому фахівці офісів не тільки консультують, а й супроводжують під час заповнення заявок та написання бізнес-планів на отримання гранту. Також при офісі «Зроблено в Україні» у Харкові відкрита перша в державі сенсорна кімната, де відвідувачам безоплатно надаються консультації психолога.

«Підтримка українських виробників та підприємців «на місцях» – особисте завдання Президента України Володимира Зеленського. Для Харківської області відновлення та посилення економіки є нагальним питанням. Спільно з профільними міністерствами, депутатами облради, громадськістю та міжнародними партнерами створюємо сприятливі умови для роботи бізнесу в нашому регіоні. Завдяки підтримці підприємництва, в області створюються нові робочі місця, що допомагає у працевлаштуванні ВПО та сприяє поверненню жителів області», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Крім того, в офісах «Зроблено в Україні» на Харківщині можна детально дізнатися про активні програми Служби зайнятості, такі як: компенсація за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, програми навчання та перенавчання за сприяння служби зайнятості тощо.

«У рамках урядових проєктів у Берестинському районі 48 осіб отримали гранти на створення та розвиток власного бізнесу, з них 1 учасник бойових дій. Це дало можливість створити 80 нових робочих місць. Тож, спільно з Харківською ОВА продовжуємо працювати для відкриття нових офісів «Зроблено в Україні» в районах, де дозволяє безпекова ситуація», – повідомив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

Нагадаємо, Указом Президента започаткована Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні», спрямована на стимулювання ділової активності українських виробників, популяризацію та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації і зростання економіки України.

Агентство Телевидения Новости