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У Безруках на Харківщині троє постраждалих внаслідок вечірнього авіаудару
Внаслідок вчорашнього авіаудару по Безруках за інформацією станом на зараз уламкові поранення від скла отримала 10-річна дівчинка.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Ще дві жінки 74-х та 68 років зазнали гострої реакції на стрес.
Різних ступенів пошкодження зазнали близько п’яти приватних будинків.
Підрахунок збитків продовжується, тому дані можуть оновлюватись, зазначив Задоренко.