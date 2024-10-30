У Безруках на Харківщині троє постраждалих внаслідок вечірнього авіаудару

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Безруках за інформацією станом на зараз уламкові поранення від скла отримала 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Ще дві жінки 74-х та 68 років зазнали гострої реакції на стрес.

Різних ступенів пошкодження зазнали близько п’яти приватних будинків.

Підрахунок збитків продовжується, тому дані можуть оновлюватись, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости