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Цієї ночі над Україною було збито 33 «шахеди»

Цієї ночі над Україною було збито 33 «шахеди»

У ніч на 30 жовтня 2024 року (із 20:00 29 жовтня) ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакував 62 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 7:00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.

Агентство Телевидения Новости

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