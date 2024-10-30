Через обстріли окупантів на Харківщині трапилися дві пожежі
За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському та Лозівському районах області.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
У Богодухівському районі поблизу селища Ков’яги в результаті обстрілу на відкритій території горіла трава на площі 20 м кв. Постраждалих немає.
Вночі ворожий БПЛА поцілив у житловий сектор села Царедарівка Лозівського району. На території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж та частково дах будинку на загальній площі близько 50 м кв.
За попередніми даними постраждала жінка. Пожежа ліквідована силами підрозділів ДСНС.