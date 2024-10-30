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Через обстріли окупантів на Харківщині трапилися дві пожежі

Через обстріли окупантів на Харківщині трапилися дві пожежі

За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському та Лозівському районах області.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

У Богодухівському районі поблизу селища Ков’яги в результаті обстрілу на відкритій території горіла трава на площі 20 м кв. Постраждалих немає.

Вночі ворожий БПЛА поцілив у житловий сектор села Царедарівка Лозівського району. На території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж та частково дах будинку на загальній площі близько 50 м кв.

За попередніми даними постраждала жінка. Пожежа ліквідована силами підрозділів ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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