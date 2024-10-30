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У Харкові викрили шанувальника руського миру: підтримував росію в інтернеті

У Харкові викрили шанувальника руського миру: підтримував росію в інтернеті

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 38-річному чоловіку в поширенні матеріалів, у яких міститься визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що безробітний мешканець Харкова після початку повномасштабного вторгнення свідомо вирішив підтримувати ворога. Для цього він обрав заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники».

На власній сторінці харківʼянин систематично поширював проросійські дописи.

Репости містили матеріали на підтримку російських військових та учасників НЗФ «Л/ДНР». Це було повʼязано з тим, що фігурант народився на Луганщині й не приховував того, що підтримує окупацію рідного регіону.

Крім того, були й дописи про «величність росії та її президента».

Правоохоронці викрили чоловіка. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

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