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Прокурори на отримають підвищення зарплати: Рада ухвалила правку до держбюджету

Прокурори на отримають підвищення зарплати: Рада ухвалила правку до держбюджету

Верховна Рада України підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на три млрд гривень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка підвищення зарплат прокурорам. За – 242», – написав він.

Це відбулося під час голосування правок до проєкту бюджету на 2025 рік у першому читанні.

Як пише РБК-Україна, раніше Бюджетний комітет ухвалив бюджетні висновки до проєкту бюджету на 2025 рік та відмовився враховувати правку, якою пропонувалося прибрати з документа збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Правка передбачала, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, залишається на рівні 1600 гривень, а не підвищуються до 2102 гривні, як пропонували в уряді.

Уряд хотів підвищити зарплати прокурорам, попри те, що для всіх інших прожитковий мінімум та мінімальна зарплата заморожуються у 2025 році.

Агентство Телевидения Новости

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