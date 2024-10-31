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На Донбасі загинув боєць бригади «Холодний яр» із Харківщини
Під час виконання бойового завдання 23 жовтня в Кліщіївці Донецької області загинув житель Золочівської громади Харківської області Дмитро Терещенко.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
На захист країни чоловік став у січні 2024 року, воював у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ «Холодний Яр» на гарячих напрямках, був радіотелефоністом.
У 28-річного захисника залишилися мати, дружина, два молодші брати і сестра.