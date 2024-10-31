Підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ – перед судом постануть двоє харків’ян

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох харків’ян за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці липня цього року 30-річний і 47-річний харків’яни, бажаючи підзаробити, через месенджер «Telegram» налагодили контакт з «роботодавцем» — за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби.

Від куратора чоловіки отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

1 серпня цього року близько 2 години ночі, перебуваючи на проспекті Байрона в Харкові, зловмисники побачили автівку «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору.

Використовуючи легкозаймисту суміш, яку приготували заздалегідь, обвинувачені підпалили транспортний засіб, внаслідок чого автівка вигоріла.

Після вчинення злочину чоловіки втекли з місця події. Однак правоохоронці оперативно ідентифікували зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Встановлено, що «роботодавець» за успішне виконання задачі пообіцяв заплатити 1000 доларів США, однак грошей чоловіки так і не отримали.

За клопотанням сторони обвинувачення підпалювачам було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Їх судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова. Обвинуваченим загрожує до десяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости